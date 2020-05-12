найти ×
   
  • USD
    73.43
  • EUR
    79.44
СохранитьСохранено0
×

103332

Прилепин предупредил об угрозе срыва «Бессмертного полка»

Small a73d41983d
© Википедия

© Википедия

Неонацисты не оставят попыток атаковать сайт «Бессмертного полка». Они никуда не денутся после 9 мая. Поэтому российские правоохранительные органы должны быть готовы отразить любые нападения, заявил лидер партии «За правду» Захар Прилепин.

Он подчеркнул, что провокации, в ходе которых на сайте движения «Бессмертный полк» пытались разместить фотографии нацистов, осуществлялись не только силами ресурсных центров в европейских странах и, кончено, на Украине, но и с российской территории.

«Это совершенно беспринципное и безумное проявление неприязни даже не ко Дню памяти великой Победы, а вообще к России, русским и всем народам, участвовавшим в уничтожении той беды на стороне Советского Союза. Это сигнал, что в России есть неонацистские группировки, которые готовы этим заниматься, и органам следует обратить внимание на то, что ряд атак происходил с территории России», — цитирует слова Прилепина сайт URA.RU.

Прилепин считает, что попытка взломать сайт «Бессмертного полка» может повториться. Неонацисты никуда не денутся после 9 мая.

«Они будут искать новые поводы нам навредить, и мы должны отвечать им зеркальным образом — уметь нивелировать их атаки внутри страны и за ее пределами», — сказал он.

Адреса, с которых осуществлялись хакерские атаки на сайт «Бессмертного полка», поступят в распоряжение Следственного комитета России.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00173

Власти Мексики пресекли попытку вывоза в Китай 15 тысяч черепах

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Гигантская партия черепах, которых контрабандой пытались вывезти в Китай, была задержана таможенниками в аэропорту Мехико. Некоторые виды этих животных находятся под угрозой исчезновения и подлежат особой защите. Однако владельцы груза засунули их в тесные коробки без воды и питания. В результате погибли более 260 особей.

Федеральная прокуратура по защите окружающей среды Мексики направила запрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды объектов дикой фауны.

Экологи попытались спасти животных. Пока будет идти расследование дела, черепах разместили в импровизированных бассейнах в Центре защиты и исследования дикой природы штата Мехико.

Сейчас в Мексике множество черепах начинают выходить на берег, чтобы отложить в песок яйца. Они будут делать это с мая по сентябрь. Каждая кладка содержит 120−150 яиц. Маленькие черепашки вылезут из скорлупок через 50−65 дней и направятся в океан.

В то время как контрабандисты начинают приходить в себя на фоне пандемии, распространение коронавируса существенно влияет на жизнь обитателей самых далеких уголков Земли. Не стали исключением и Галапагосские острова.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Алексей Михайлов
Обетованный Золотой Ключ Константина Крылова

Я надеюсь, что он получил в конце всего свой Золотой Ключ.

00543читать позжечитаю позже
Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-6033116читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
78216832читать позжечитаю позже

главное


Экология
Пандемия может радикально изменить Галапагосские острова

Как местные жители и природа переносят отсутствие туристов.

105013читать позжечитаю позже

История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году04 марта

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

28038722читать позжечитаю позже