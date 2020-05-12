Прилепин предупредил об угрозе срыва «Бессмертного полка»

Неонацисты не оставят попыток атаковать сайт «Бессмертного полка». Они никуда не денутся после 9 мая. Поэтому российские правоохранительные органы должны быть готовы отразить любые нападения, заявил лидер партии «За правду» Захар Прилепин.

Он подчеркнул, что провокации, в ходе которых на сайте движения «Бессмертный полк» пытались разместить фотографии нацистов, осуществлялись не только силами ресурсных центров в европейских странах и, кончено, на Украине, но и с российской территории.

«Это совершенно беспринципное и безумное проявление неприязни даже не ко Дню памяти великой Победы, а вообще к России, русским и всем народам, участвовавшим в уничтожении той беды на стороне Советского Союза. Это сигнал, что в России есть неонацистские группировки, которые готовы этим заниматься, и органам следует обратить внимание на то, что ряд атак происходил с территории России», — цитирует слова Прилепина сайт URA.RU.

Прилепин считает, что попытка взломать сайт «Бессмертного полка» может повториться. Неонацисты никуда не денутся после 9 мая.

«Они будут искать новые поводы нам навредить, и мы должны отвечать им зеркальным образом — уметь нивелировать их атаки внутри страны и за ее пределами», — сказал он.

Адреса, с которых осуществлялись хакерские атаки на сайт «Бессмертного полка», поступят в распоряжение Следственного комитета России.