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США заплатят за место на «Союзе» более 90 миллионов долларов

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© NASA

© NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в течение следующих двух с половиной лет доставит на Международную космическую станцию (МКС) 800 килограммов российского груза в обмен на место на корабле «Союз» для американского астронавта. Кроме того США заплатят России за «билет» в космос осенью 2020 года более 90 миллионов долларов. Такой договоренности удалось достичь NASA в ходе переговоров с Роскосмосом.

«NASA согласилось доставить 800 килограммов груза на космическую станцию для Роскосмоса на будущих коммерческих миссиях в предстоящие два с половиной года в качестве компенсации за возможность полета для россиян», — цитирует РИА Новости слова представителя NASA Стефани Ширхольц.

К МКС на «Союзе» должны были полететь три космонавта, пояснила она. За место для американца NASA заплатит примерно 90,25 миллионов долларов. Это предусматривает «все необходимое обучение и подготовку к запуску, операции во время полета, приземление и поиски членов экипажа», отметила Ширхольц.

Кроме этого в стоимость включены доставка на станцию и обратно некоторых грузов, а также «сопутствующие услуги, касающиеся запуска и посадки».

Также NASA компенсирует Роскосмосу упущенную возможность отправки российского космонавта на МКС. Американцы доставят на станцию некоторые грузы, запрошенные российской стороной, сказала Ширхольц.

Соединенные Штаты неоднократно отмечали рост стоимости полетов иностранных космонавтов на МКС при помощи российских «Союзов». К июлю 2019 года NASA купило 70 мест общей стоимостью 3,9 миллиарда долларов. Первые контракты начинались с 20 миллионов долларов. В последние годы цена достигала 82 миллионов за одно место.

С тех пор как в 2011 году прекратилась эксплуатация «челноков» Space Shuttle, американцы не доставляют людей на орбиту самостоятельно. Астронавты Соединенных Штатов летают на МКС на борту российских «Союзов».

США пытались снизить затраты при помощи запуска собственной пилотируемой программы. Планировалось возобновить полеты с астронавтами на борту в 2017 году. Для этого разработали корабли Crew Dragon (компаниея SpaceX) и Starliner (компания Boeing). Однако сроки старта неоднократно переносились.

В марте Илон Маск обещал запустить Crew Dragon с астронавтами в мае 2020 года. А Starliner разбился в ходе беспилотных испытаний в декабре прошлого года.

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Власти Мексики пресекли попытку вывоза в Китай 15 тысяч черепах

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Гигантская партия черепах, которых контрабандой пытались вывезти в Китай, была задержана таможенниками в аэропорту Мехико. Некоторые виды этих животных находятся под угрозой исчезновения и подлежат особой защите. Однако владельцы груза засунули их в тесные коробки без воды и питания. В результате погибли более 260 особей.

Федеральная прокуратура по защите окружающей среды Мексики направила запрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды объектов дикой фауны.

Экологи попытались спасти животных. Пока будет идти расследование дела, черепах разместили в импровизированных бассейнах в Центре защиты и исследования дикой природы штата Мехико.

Сейчас в Мексике множество черепах начинают выходить на берег, чтобы отложить в песок яйца. Они будут делать это с мая по сентябрь. Каждая кладка содержит 120−150 яиц. Маленькие черепашки вылезут из скорлупок через 50−65 дней и направятся в океан.

В то время как контрабандисты начинают приходить в себя на фоне пандемии, распространение коронавируса существенно влияет на жизнь обитателей самых далеких уголков Земли. Не стали исключением и Галапагосские острова.

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