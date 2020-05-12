США заплатят за место на «Союзе» более 90 миллионов долларов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в течение следующих двух с половиной лет доставит на Международную космическую станцию (МКС) 800 килограммов российского груза в обмен на место на корабле «Союз» для американского астронавта. Кроме того США заплатят России за «билет» в космос осенью 2020 года более 90 миллионов долларов. Такой договоренности удалось достичь NASA в ходе переговоров с Роскосмосом.

«NASA согласилось доставить 800 килограммов груза на космическую станцию для Роскосмоса на будущих коммерческих миссиях в предстоящие два с половиной года в качестве компенсации за возможность полета для россиян», — цитирует РИА Новости слова представителя NASA Стефани Ширхольц.

К МКС на «Союзе» должны были полететь три космонавта, пояснила она. За место для американца NASA заплатит примерно 90,25 миллионов долларов. Это предусматривает «все необходимое обучение и подготовку к запуску, операции во время полета, приземление и поиски членов экипажа», отметила Ширхольц.

Кроме этого в стоимость включены доставка на станцию и обратно некоторых грузов, а также «сопутствующие услуги, касающиеся запуска и посадки».

Также NASA компенсирует Роскосмосу упущенную возможность отправки российского космонавта на МКС. Американцы доставят на станцию некоторые грузы, запрошенные российской стороной, сказала Ширхольц.

Соединенные Штаты неоднократно отмечали рост стоимости полетов иностранных космонавтов на МКС при помощи российских «Союзов». К июлю 2019 года NASA купило 70 мест общей стоимостью 3,9 миллиарда долларов. Первые контракты начинались с 20 миллионов долларов. В последние годы цена достигала 82 миллионов за одно место.

С тех пор как в 2011 году прекратилась эксплуатация «челноков» Space Shuttle, американцы не доставляют людей на орбиту самостоятельно. Астронавты Соединенных Штатов летают на МКС на борту российских «Союзов».

США пытались снизить затраты при помощи запуска собственной пилотируемой программы. Планировалось возобновить полеты с астронавтами на борту в 2017 году. Для этого разработали корабли Crew Dragon (компаниея SpaceX) и Starliner (компания Boeing). Однако сроки старта неоднократно переносились.

В марте Илон Маск обещал запустить Crew Dragon с астронавтами в мае 2020 года. А Starliner разбился в ходе беспилотных испытаний в декабре прошлого года.