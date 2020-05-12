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Второй сезон «Мандалорца» стартует в срок

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© Twitter

© Twitter

Пандемия коронавируса заставила многие киностудии свернуть производство новых фильмов и сериалов. Однако, к радости фанатов «Звездных войн», COVID-19 не повлияет на выход второго сезона «Мандалорца» (The Mandalorian). Компания Disney по-прежнему планирует премьеру новых приключений маленького Йоды и его друга Мандо на октябрь 2020 года.

По словам директора Walt Disney Боба Чапека, съемки «Мандалорца», а также «Черной вдовы», были закончены до того, как в мире разгулялась коронавирусная инфекция.

«Монтаж можно продолжать и в условиях ограничений, и он продолжается. Так что с „Мандалорцем“ не будет никаких задержек», — цитирует The Verge слова Чапека.

Это хорошая новость для поклонников саги, которых мучил вопрос о старте второго сезона сериала в условиях пандемии. Другим шоу Disney Plus, в том числе «Соколу» и «Зимнему солдату», повезло меньше. Они столкнулись с производственными проблемами в ходе съемок. Чапек так и не сказал, выйдут ли два этих сериала в августе и декабре 2020 года, как планировалось ранее.

Комментарии Чапека прозвучали всего через пару дней после того, как СМИ анонсировали возвращение Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца». Одного из самых популярных персонажей «Звездных войн» сыграет новозеландец Темуэра Моррисон. Он уже знаком фанатам по роли Джанго Фетта в «Звездных войнах: Эпизод II — Атака клонов».

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