Еще 55 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 55 пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении оперштаба.

С момента начала эпидемии в столице зафиксировано 1179 летальных исходов среди больных с положительными результатами теста на коронавирус.

Всего в мире за время пандемии заразились более четырех миллионов человек. Скончались около 280 тысяч. В России, по последней информации, выявлено 221 344 случая заражения и зафиксировано 2009 смертей.



Президент России Владимир Путин 11 мая объявилоб окончании нерабочих дней. Однако вопрос о снятии ограничений, связанных с пандемией коронавируса, остается прерогативой местных властей.