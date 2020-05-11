найти ×
   
  • USD
    73.87
  • EUR
    80.00
СохранитьСохранено0
×

-303409

Еще 55 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

Small a73d41983d
© Pixabay

© Pixabay

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 55 пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении оперштаба.

С момента начала эпидемии в столице зафиксировано 1179 летальных исходов среди больных с положительными результатами теста на коронавирус.

Всего в мире за время пандемии заразились более четырех миллионов человек. Скончались около 280 тысяч. В России, по последней информации, выявлено 221 344 случая заражения и зафиксировано 2009 смертей.

Президент России Владимир Путин 11 мая объявилоб окончании нерабочих дней. Однако вопрос о снятии ограничений, связанных с пандемией коронавируса, остается прерогативой местных властей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Пентагон официально опубликовал видеозаписи НЛО
012861читать позжечитаю позже
Экология
Коронавирус вернул стада дюгоней к берегам Таиланда
15026424читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Назван витамин, помогающий организму победить COVID-19

Нет, это не витамин C.

8013463читать позжечитаю позже

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии28 апреля

Коронавирус может часами задерживаться в воздухе в людных местах с плохой вентиляцией.

-10388читать позжечитаю позже