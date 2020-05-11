UEFA не пойдет на сокращение отборочных раундов в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пока не принял никаких конкретных решений по поводу проведения отборочного раунда европейских кубков следующего сезона. Однако в организации опровергли слухи о возможном сокращении квалификационных матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Издание The Times 11 мая сообщило о возможном сокращении раундов квалификации или их полной отмене из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение могут вызвать запреты игр в некоторых европейских странах. Так, Франция и Нидерланды закрыли футбольные стадионы до сентября.

«UEFA никогда не рассматривал возможность лишения победителей чемпионатов стран их естественного права пытаться выйти в групповой этап Лиги чемпионов благодаря результатам на поле. UEFA в настоящее время следит за развитием ситуации и любым потенциальным влиянием на формат отборочных туров для клубных соревнований следующего сезона. На сегодняшний день никаких конкретных вариантов по формату квалификации для европейских клубных соревнований не разработано», — цитирует ТАСС заявление европейского футбольного союза.

Коронавирус прервал проведение европейских кубков сезона-2019/20 в марте. В Лиге чемпионов успели выявить четырех участников ¼ финала. В Лиге Европы розыгрыш остановили на стадии 1/8.

Тем временем в Сети появилась информация о том, что английская Премьер-лига возобновит матчи с 1 июня.