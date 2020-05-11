Воробьев продлил ограничения в Подмосковье до 18 мая

Московская область пока не снимет ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Действие запретительных мер продлили до 18 мая, несмотря на завершение «периода нерабочих дней», о котором заявил президент России Владимир Путин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пояснил свое решение в социальных сетях.

«Сегодня президент объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается. Мы подошли к следующему этапу — постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника», — заявил Воробьев.

Он отметил, что специалисты областного Минздрава «на основании своего профессионального мнения и той огромной нагрузки, что испытывает наша система здравоохранения» посоветовали подмосковным властям «не спешить» и «внимательно взвесить все за и против».

По словам Воробьева, «федеральные методики предписывают» проанализировать три показателя перед снятием ограничений. К ним относится коэффициент распространения инфекции — среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Его значение на первом этапе не должно превышать единицы.

«В Подмосковье сейчас — 1,2. Благодаря самоизоляции мы вплотную приблизились к планке, но зазор еще остается», — подчеркнул губернатор.

Вторым показателем выступает «свободный коечный фонд». Свободными должны оставаться как минимум 50% мест для лечения COVID-19.

«В Московской области свободны пока 38,5% коек. Количество госпитализаций остается высоким, и койки продолжают заполняться», — пояснил Воробьев.

Третьим показателем является количество проведенных тестов. Их должно быть не менее 70 на 100 тысяч населения.

«Благодаря открытию дополнительных лабораторий, у нас в Подмосковье — 90 на 100 тысяч», — подчеркнул глава региона.

Воробьев заострил внимание на том, что «из трех показателей по двум риски есть» и «открывать экономику, увы, опасно для жизни».

«Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий подновив стандартам и тем самым защитить людей. Это касается внедрения новых санитарных стандартов, обеспечения масками и другими средствами защиты», — сказано в сообщении губернатора Московской области.

Днем 11 мая президент России Владимир Путин заявил об окончании периода нерабочих дней в России. Это означает, что на федеральном уровне работать разрешили всем, но окончательное решение остается за региональными властями.

