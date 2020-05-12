Ослабление карантина во Франции привело к росту заболеваемости

Франция сообщила еще о 263 смертях от коронавируса, что говорит о резком увеличении количества заболевших по сравнению с предыдущими днями. Эксперты связывают это с ослаблением карантинных мер после двухмесячной изоляции.

Новые случаи смерти привели к общему числу жертв в больницах и домах престарелых от пандемии во Франции, говорится в сообщении Министерства здравоохранения. Франция в понедельник начала выходить из изоляции, хотя многие ограничения по-прежнему действуют по всей стране.

В последние дни наблюдается устойчивая тенденция к снижению основных показателей распространения коронавируса во Франции, хотя официальные лица предупреждают, что осторожность по-прежнему необходима и сохраняется риск возникновения второй волны.

Согласно последним новостям, в понедельник, 11 мая, в общей сложности в реанимации было на 64% меньше пациентов с коронавирусом, чем в самом разгаре пандемии. Но по сравнению с прошлой неделей число новых случаев заражения немного выросло.

Правительство разделило Францию на «зеленые» и «красные» районы, причем Париж и три других «красных» региона, продолжают придерживаться строгих карантинных мер. Местные власти предупреждают, что меры могут быть возобновлены, если число случаев резко возрастет снова.

Из-за отсутствия вакцинации и специфического лечения многие страны, в том числе и Россия, остаются уязвимыми для коронавируса. Министерство здравоохранения в своем последнем заявлении призвало людей носить маски и продолжить соблюдать социальную дистанцию, так как угроза еще не устранена.

Вчера, 11 мая, президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране прекращается единый период нерабочих дней. Однако выход из карантина будет постепенным, и во многих регионах режим самоизоляции будет сохраняться.

