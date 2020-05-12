Получится ли безопасно открыть школы после карантина

По мере того, как во всем мире начинают открывать предприятия, магазины и учебные заведения, многие задаются вопросом, можно ли безопасно в настоящее время организовать работу школ.



С точки зрения здоровья, безопасность детей и учителей должна быть продумана еще до открытия учебных заведений. Но реальность такова, что нет времени на продумывание стратегий, так как, чем больше дети сидят дома, тем дольше родители не смогут выйти на работу, — говорят эксперты.

Школа важна для развития и жизни ребенка не только с целью получения знаний. Многие ученики из многодетных и малообеспеченных семей получают в школе бесплатный обед и другие льготы, которые на время карантина были приостановлены.

Дети с особенностями развития в школах проходят логопедические курсы, а также дополнительные занятия. Школа — это реальная часть развития физического и психического здоровья детей.

Лили Эскельсен Гарсиа, президент Национальной ассоциации образования (NEA), также отметила, что в то время как есть проблемы с безработицей, закрытие школ вызывает свои трудности.

Учителя могут жить в районах, где нет хорошего Wi-Fi. Многие дети не имеют доступа к мобильным технологиям, которые им нужны. Есть много проблем с методикой и качеством образования. Но мы не собираемся открывать школы, если они не будут соответствовать всем мерам безопасности, — говорит президент NEA.

Также до сих пор точно неизвестно, как дети переносят коронавирус. Недавние исследования показали, что дети реже заражаются, но даже если заболевают, то, как правило, имеют более легкие симптомы. Но это не всегда так. Врачи недавно сообщили, что 38 детей в Нью-Йорке имеют серьезное воспалительное состояние, связанное с вирусом.

А еще 85 случаев детских заражений говорят об опасном осложнении, которая напоминает инфекцию, называемую болезнью Кавасаки и синдромом токсического шока. На сегодняшний день от этого состояния умерли трое детей.

Что нужно сделать перед открытием школ

Перед возобновлением работы учебных заведений нужно обеспечить доступность тестирования и наладить систему отслеживания контактов. Должна проводиться дезинфекция классных комнат и поверхностей, обследование детей и персонала, использование масок.

Также эксперты советуют ограничить взаимодействие между детьми и учителями путем сокращения учебных часов, а также организацией свободного учебного пространства.

Дети, которые по состоянию здоровью находятся в группе риска, должны в последний момент вернуться к занятиям. Все школы, детские сады и другие учебные заведения должны возвращаться к своей работе поэтапно.



Первыми такой опыт испытали азиатские страны, поскольку школы там вновь открываются. В Китае студентам ежедневно перед посещением занятий измеряют температуру, а места в столовых разделены пластиковыми ограничителями.

В Сиднее, Австралия, школы открываются в поэтапном порядке, проводя занятия один день в неделю для четверти учащихся из каждого класса. Гонконг и Япония пытаются провести аналогичные поэтапные повторные открытия, сообщает The Times.

В Германии, которая позволит всем студентам вернуться в ближайшие недели, размеры классов были сокращены вдвое. Коридоры превратились в маршруты с односторонним движением. Учителя носят маски, а студентам говорят, чтобы они тепло одевались, потому что окна и двери постоянно открыты во время занятий.