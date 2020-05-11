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Вице-мэра Новороссийска уволят за шашлыки во время самоизоляции

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© vk.com

© vk.com

Поездка на шашлыки во время объявленного режима самоизоляции стоила места заместителю мэра Новороссийска Екатерине Демченко. Барышня попала в кадр во время застолья, ролик выложили в интернет, его увидел градоначальник, последовало жесткое, но справедливое решение.

«Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное — заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост», — написал в Instagram мэр Новороссийска Игорь Дьяченко.

Городской глава подчеркнул, что «муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города» и не могут «допускать поведение подрывающее авторитет власти».

«Без права на ошибку», — резюмировал Дьяченко.

Авторы видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, утверждают, что 10 мая на базе отдыха вблизи Абрау-Дюрсо собралась шумная и многочисленная компания. Люди однозначно нарушали режим самоизоляции — это хорошо видно на кадрах. Тем временем ограничения в регионе сохранятся до 23 мая.

Недавно мэрии Новороссийска пришлось объясняться по поводу странного фото в социальных сетях. На нем якобы запечатлели «дезинфекцию гальки».

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