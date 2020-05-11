Главврач Коммунарки раскрыл статистику по пациентам с коронавирусом

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко обнародовал в Facebook статистические данные по пациентам с COVID-19.

По его словам, лечение в стационаре проходят 338 человек, у 334 из них диагностирована пневмония, а у 205 подтверждена коронавирусная инфекция.

При этом 7% пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, а 58% — в тяжелом, уточнил он.

Проценко также сообщил, что в реанимации находятся 50 пациентов, из которых 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Четверым из помещенных в реанимацию пациентов от 18 до 40 лет, 12 — от 41 до 60 лет и еще 34 старше 60 лет. Все подключенные к аппаратам ИВЛ больные старше 40 лет, отметил главврач.

По данным на утро 11 мая, в РФ зарегистрированы 221 344 случая заражения COVID-19. По этому показателю Россия поднялась на третье место в мире, больше заболевших только в США и Испании. За последние сутки выявлено еще 11 656 заразившихся, что является рекордом. Умерли 94 человека, выздоровели 5495. За весь период пандемии в России скончались 2 009 человек, вылечился 39 801 пациент.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, на данный момент показатели летальности от коронавируса в РФ в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом.

