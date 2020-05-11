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Волгоградский следователь арестован по делу о похищении человека

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Начальник следственного отдела СУ СК РФ по Краснооктябрьскому району областного центра Абакар Абдуллаев и еще двое подозреваемых по делу о похищении человека и вымогательстве арестованы на два месяца.

Как сообщили ТАСС в Центральном районном суде Волгограда, фигуранты подозреваются по статьям «Похищение человека с применением насилия в отношении двух лиц из корыстных побуждений» и «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере».

Ранее на сайте регионального СУ СК РФ появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов установили причастность сотрудника одного из территориальных подразделений управления к вымогательству.

Обстоятельства дела и детали расследования уголовного дела не раскрываются.

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