Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
- 10 мая 2020, 23:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
За прошедшие сутки в столице скончались 56 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями.
В итоге общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 1124.
В сообщении оперативного штаба отмечается, что у всех 56 умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
По данным на утро 10 мая, числу заразившихся коронавирусом в России составляло 209 688, а количество летальных исходов — 1 915.
Во всем мире от коронавируса умерли уже 281 969 человек, а число случаев заражения COVID-19 достигло 4 146 284.
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