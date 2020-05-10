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Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

За прошедшие сутки в столице скончались 56 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями.

В итоге общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 1124.

В сообщении оперативного штаба отмечается, что у всех 56 умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

По данным на утро 10 мая, числу заразившихся коронавирусом в России составляло 209 688, а количество летальных исходов — 1 915.

Во всем мире от коронавируса умерли уже 281 969 человек, а число случаев заражения COVID-19 достигло 4 146 284.

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