Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

За прошедшие сутки в столице скончались 56 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями.

В итоге общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 1124.

В сообщении оперативного штаба отмечается, что у всех 56 умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

По данным на утро 10 мая, числу заразившихся коронавирусом в России составляло 209 688, а количество летальных исходов — 1 915.



Во всем мире от коронавируса умерли уже 281 969 человек, а число случаев заражения COVID-19 достигло 4 146 284.