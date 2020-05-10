Девушку-оператора дорожной камеры избили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двое мужчин напали на девушку, следившую за камерой видеофиксации скорости, и жестоко избили ее.

Вдобавок, нападавшие отобрали у девушки мобильный телефон.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел на шестом километре дублера Сибирского тракта.

Проходившие мимо мобильного комплекса мужчины повалили технику на землю и напали на девушку-оператора, которая вышла к ним навстречу. Они стали бить ее палками и пинать по голове, а затем забрали у нее телефон и пошли дальше, рассказали Е1.ru в Госавтоинспекции.

Скрыться они все-таки не успели, их задержала полиция.

В ГИБДД напомнили, что работа таких комплексов направлена на снижение аварийности и профилактику нарушений ПДД, а выставляются они в аварийных местах только по предписанию автоинспекции. В частности, тот комплекс, рядом с которым избили девушку, был установлен возле пешеходного перехода, где недавно сбили пешехода.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что его ведомство не имеет отношения к работе передвижных камер фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения.

«Ридус» также писал о том, что на автостоянке в поселке «Дружба» округа Раменское сгорело 13 микроавтобусов, на которых были установлены мобильные комплексы для фото- и видеофиксации нарушений скорости на дороге. Источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной пожара мог стать преднамеренный поджог.