Девушку-оператора дорожной камеры избили в Екатеринбурге
- 10 мая 2020, 21:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Екатеринбурге двое мужчин напали на девушку, следившую за камерой видеофиксации скорости, и жестоко избили ее.
Вдобавок, нападавшие отобрали у девушки мобильный телефон.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел на шестом километре дублера Сибирского тракта.
Проходившие мимо мобильного комплекса мужчины повалили технику на землю и напали на девушку-оператора, которая вышла к ним навстречу. Они стали бить ее палками и пинать по голове, а затем забрали у нее телефон и пошли дальше, рассказали Е1.ru в Госавтоинспекции.
Скрыться они все-таки не успели, их задержала полиция.
В ГИБДД напомнили, что работа таких комплексов направлена на снижение аварийности и профилактику нарушений ПДД, а выставляются они в аварийных местах только по предписанию автоинспекции. В частности, тот комплекс, рядом с которым избили девушку, был установлен возле пешеходного перехода, где недавно сбили пешехода.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что его ведомство не имеет отношения к работе передвижных камер фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения.
«Ридус» также писал о том, что на автостоянке в поселке «Дружба» округа Раменское сгорело 13 микроавтобусов, на которых были установлены мобильные комплексы для фото- и видеофиксации нарушений скорости на дороге. Источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной пожара мог стать преднамеренный поджог.
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