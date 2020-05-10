Глава Кубани обвинил священника в том, что он заразил 35 прихожан COVID-19

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил на совещании оперштаба о том, что инфицированный коронавирусом священник одного из районов заразил 35 прихожан.

По словам главы Кубани, священник провел в храме службу, на которой присутствовали 66 человек.

«Контактных лиц — 66 человек, из них у 35 уже подтверждено заражение коронавирусом. Буквально за какие-то трое суток», — заявил Кондратьев в ходе своего выступления.

При этом он заметил, что священников предупреждали о соблюдении мер предосторожности и необходимости проведения служб на улице. «Все думали ничего-ничего, Бог милует, но жизнь говорит о другом», — добавил губернатор.

В РПЦ назвали обвинение священника в заражении прихожан «ложным предположением». В интервью изданию «Подъём» иерей Вячеслав Клименко, ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии, напомнил, что это второй случай заражения священника на Кубани. «Первый священник заразился, когда посещал прихожанку после операции, — пояснил Клименко. — Сейчас все могло быть так же: кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку».

Ранее стало известно, что настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев умер 9 мая в возрасте 67 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.



В ночь на 4 мая в 50-й московской городской больнице от ковидной пневмонии скончался почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево митрополит на покое Иона (Карпухин).