В первом квартале 2020 года смертность в РФ снизилась на 3,8%

За период с января по март 2020 года число умерших в России из расчета на одну тысячу населения сократилось на 3,8% по сравнению с прошлогодним показателем.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, смертность снизилась с 13,1‰ в первом квартале 2019 года до 12,6‰ в первом квартале 2020 года.

Количество умерших сократилось на 12 866 человек, приводит сообщение ФАН.

При этом уточняется, что в марте 2020 года был зафиксирован небольшой рост числа умерших. По сравнению с мартом 2019 года он составил 0,5% или 827 человек.

Именно в марте в России начала распространяться коронавирусная инфекция. По данным на утро 10 мая, в стране зарегистрированы 209 688 случаев заражения COVID-19, умерли 1 915 человек, выздоровели 34 306. Соотношение умерших к числу заболевших составляет 0,92%.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович считает, что низкая смертность в России — результат ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.