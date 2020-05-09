Миллионы россиян зажгут 9 мая «Свет Победы» в окнах своих квартир

В праздник 9 Мая в 21:50 в России стартует акция «Свет Победы». Миллионы людей подойдут к окнам своих жилищ и зажгут фонарик или свечу в память о бойцах Красной армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

«Люди не могут выйти на улицу, но они смогут принять участие в акции „Свет Победы“ со своих балконов: для этого надо 9 мая в 21:50 подойти к окну и зажечь фонарик или любой другой источник света. В 22:00 огни из домов соединятся с праздничным салютом в одно визуальное единое целое», — указано в пресс-релизе мероприятия.

Акцию уже поддержала компания Mail.ru Group: 6 мая в 21:50 в штаб-квартире организации в Москве в каждом окне зажглись огоньки в память о трагических событиях Великой Отечественной Войны.