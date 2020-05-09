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Студенты ВГИКа сняли клип на песню Окуджавы из фильма «Белорусский вокзал»

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Студенты кафедры звукорежиссуры ВГИКа приняли участие в онлайн-праздновании Дня Победы. Они записали видеоклип на песню Булата Окуджавы «Десятый наш десантный батальон», которая была написана к фильму Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выложила в социальные сети видео, в котором она рассказывает о своем дедушке, принимавшем участие в Великой Отечественной войне.

Видеоклип о Великой Отечественной войне записали также потомки победителей, живущие в 20 странах мира.

А еще сегодня в Сети состоялась премьера песни о годах Великой Отечественной войны «Героям посвящается». В записи композиции приняли участие более 20 популярных артистов отечественной эстрады: Григорий Лепс, Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев, Дима Билан, Николай Басков, Ольга Бузова и другие.

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