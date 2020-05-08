Российские оппозиционеры устроили соревнование по осквернению Дня Победы

Российская оппозиция приступила к критике предстоящего празднования 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. Противники действующей в РФ власти называют этот праздник «карикатурой» и «днем чекистской колорадицы».

Глава ФБК Алексей Навальный еще возмущается, что во времена его детства парад на 9 Мая был каждый год и это было «душевно», а сейчас — «помпезно».

А политик Геннадий Гудков считает, что праздновать День Победы не нужно, поскольку это не праздник, а «день скорби и покаяния».

Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский в свою очередь заявил, что «Кремль сделал все, чтобы отнять у людей этот праздник».

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Карина Орлова, похвалившая юного украинца, принесшего на «Бессмертный полк» портрет американского президента Рейгана, утверждает что это СССР вместе с Германией развязали Вторую Мировую войну.

Ранее социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что абсолютное большинство россиян (92%) считает годовщину Победы в Великой Отечественной войне самым главным для нашей страны праздником. Обратного мнения придерживаются лишь 6% граждан РФ, полагая, что День Победы — праздник только для ветеранов.

«Если бы не было Дня Победы, то большинства из живущих ныне в России людей просто бы не было. Не только евреев, но и большинства русских, татар, и представителей других национальностей. Они были бы уничтожены нацистами. Поэтому День Победы — это фактически наш общий день рождения. Все мы живем, потому что была Победа. Разумеется это праздник», — прокомментировал историк Александр Дюков.

