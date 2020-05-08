Более 92% россиян считают День Победы главным праздником

Социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос о важности празднования 75-го Дня Победы в дистанционном формате.

Абсолютное большинство россиян (92%) считает годовщину Победы в Великой Отечественной войне самым главным для нашей страны праздником. Обратного мнения придерживаются лишь 6% граждан РФ, полагая, что День Победы — праздник только для ветеранов.

Девятого мая в 19:00 состоится минута молчания в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны бойцов Красной армии, после чего прозвучит песня «День Победы». Каждый желающий сможет выйти на балкон с портретами своих родственников, принимавших участие в ВОВ, и спеть со всей страной эту песню. Принять участие в этой акции намерены 94% россиян.

Еще 84% граждан России уверены, что в День Победы необходимо поздравить каждого ветерана лично по телефону. В этом помогут волонтеры и работники социальных служб.

Также 78% респондентов предлагают организовать видеосвязь ветеранов с однополчанами и друзьями из разных уголков страны.

Три четверти россиян (75%) поддержали проведение акции «Мечта победителей», которая заключается в исполнении нематериальных заветных желаний ветеранов.

«День Победы — это символ объединения нации, событие, которое находит отклик во всех возрастных группах и социальных стратах нашего общества. При этом всероссийские акции памяти, предложенные в новом формате, если верить ответам наших граждан, соберут куда большую аудиторию, чем обычно. Сейчас мы тоже находимся в атмосфере большого испытания, самопожертвования, которое сегодня демонстрируют „на передовой“ наши медики. Это отсылает нас к сравнительно недавним по историческим меркам событиям, произошедшим 75 лет назад, заставляет лучше понимать и больше ценить этот праздник», — прокомментировал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

