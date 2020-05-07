найти ×
   
  • USD +0.14
    74.12
  • EUR 0.00
    80.06
СохранитьСохранено0
×

-402745

Еще 51 пациент с COVID-19 умер в Москве

Small a73d41983d
© МО РФ

© МО РФ

За минувшие сутки в Москве зафиксирован 51 летальный исход среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией в столице.

«В Москве скончались 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении оперативного штаба.

Всего с начала пандемии в Москве умерло 956 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В столице проведено более одного миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.

Накануне умерли 39 человек, у которых нашли коронавирусную инфекцию в организме.

Тем временем столичные власти продлили «режим повышенной готовности» до лета. В Москве разрешат лишь работу строек и ряда предприятий. Горожан же обязали носить маски и пообещали штрафовать за их отсутствие.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
27760048читать позжечитаю позже
Советы
10 способов необычно встретить Новый год
4711477читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

70116200читать позжечитаю позже

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт19 апреля

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-7033116читать позжечитаю позже