Еще 51 пациент с COVID-19 умер в Москве

За минувшие сутки в Москве зафиксирован 51 летальный исход среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией в столице.

«В Москве скончались 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении оперативного штаба.

Всего с начала пандемии в Москве умерло 956 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В столице проведено более одного миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.

Накануне умерли 39 человек, у которых нашли коронавирусную инфекцию в организме.



Тем временем столичные власти продлили «режим повышенной готовности» до лета. В Москве разрешат лишь работу строек и ряда предприятий. Горожан же обязали носить маски и пообещали штрафовать за их отсутствие.