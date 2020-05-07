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Минсельхоз объяснил рост цен на овощи

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© Минсельхоз РФ

© Минсельхоз РФ

Апрельское повышение розничных цен на овощи вызвано колебаниями курса рубля, которые отразились на стоимости импортного продовольствия. В то же время закончились отечественные запасы прошлогоднего урожая. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства России.

«Текущий рост цен в первую очередь связан с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из- за колебаний курса валют», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

В Минсельхозе пообещали «стабилизацию цен в дальнейшем». Она ожидается в связи с мерами, принятыми «на уровне ЕЭК» — обнулением ввозных таможенных пошлин и запретом экспорта до окончания сезона.

Недавно в интернете распространили видеозапись гор редиса и огурцов, выброшенных в поле. Оказалось, что производители из Краснодарского края решили избавиться от собранного урожая, поскольку из-за введенных в стране ограничительных мер им не удалось продать выращенные овощи.

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