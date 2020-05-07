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ЭИСИ опубликовал новый перечень мер по борьбе с коронавирусом в регионах

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Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал очередной рейтинг наиболее эффективных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, которые реализуются в регионах России.

В Вологде проводят тестирование всех въезжающих в город на коронавирус. А в Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Челябинской, областях, а также в Республике Бурятия, Ханты-Мансийском автономном округе и Чеченской Республике введен «масочный режим».

В Санкт-Петербурге назначены дополнительные выплаты для медицинского персонала. Врачи получат порядка 51 863 рублей, а фельдшеры — 10 372 рублей.

Во многих регионах уже готовятся к поэтапному снятию ограничений. В Москве с 12 мая начнут полноценно работать все промышленные и строительные предприятия, в Псковской области — стоматологические клиники и компании, занимающиеся подбором персонала, в Ставропольском крае откроются продуктовые рынки.

Власти Нижегородской области обещают обеспечить компьютерами школьников из малоимущих семей.

С полной версией исследования можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.

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