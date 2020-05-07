Путин предоставил страховые гарантии борющимся с COVID-19 врачам

Врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и лица, которые непосредственно работают с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на него, получат дополнительные страховые гарантии. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В случае смерти медицинского сотрудника единовременная выплата его родным составит 2 752 452 рублей. В случае вреда здоровью, который повлечет за собой временную потерю нетрудоспособности, пострадавший получит 68 811 рублей.

Если заболевание повлечет за собой инвалидность, единовременная выплата будет зависеть от ее степени. Инвалиду I группы заплатят 2 064 339 рублей, II группы — 1 376 226, III группы — 688 113 рублей.

Данные выплаты производятся сверх пособий, предусмотренных законом об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В апреле президентом были установлены специальные выплаты медицинским сотрудникам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Их размер — от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.