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Кровь миллиардера Босова проверят на алкоголь и наркотики

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© СК РФ

© СК РФ

Судебно-медицинские эксперты проверят, не был ли погибший миллиардер Дмитрий Босов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения перед смертью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Будет проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой также будет проверено наличие в крови Босова алкоголя или наркотиков», — цитирует агентство слова собеседника.

Кроме этого источник сообщил, что следствие проверит законность владения пистолетом Glock 19, который был найден рядом с телом Босова.

Покойный не оставил предсмертной записки, а родственники подтвердили, что он был один и покончил с собой, добавил источник ТАСС.

Тело 52-летнего совладельца компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит» с огнестрельным ранением головы 6 мая было обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с ним нашли пистолет. Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, сейчас устанавливаются причины смерти Босова.

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