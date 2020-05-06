Исландия заявила о победе над коронавирусом
- 06 мая 2020, 21:42
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Подавляющее большинство жителей Исландии побороли коронавирусную инфекцию. В стране выздоровели примерно 97% заразившихся. От COVID-19 скончались десять человек. 4 мая местные власти приступили к отмене ограничительных мер, действовавших с 16 марта.
«Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы», — цитирует РИА Новости заявление правительства Исландии.
В исландских больницах остаются лишь трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Их состояние не вызывает беспокойства у врачей.
Тем временем президент России Владимир Путин призвал не торопиться с отменой ограничительных мер.
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