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Исландия заявила о победе над коронавирусом

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© Pixabay

© Pixabay

Подавляющее большинство жителей Исландии побороли коронавирусную инфекцию. В стране выздоровели примерно 97% заразившихся. От COVID-19 скончались десять человек. 4 мая местные власти приступили к отмене ограничительных мер, действовавших с 16 марта.

«Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы», — цитирует РИА Новости заявление правительства Исландии.

В исландских больницах остаются лишь трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Их состояние не вызывает беспокойства у врачей.

Тем временем президент России Владимир Путин призвал не торопиться с отменой ограничительных мер.

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