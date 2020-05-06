Брянского чиновника заподозрили в махинациях в период пандемии
- 06 мая 2020, 20:39
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Некоторые коммерческие структуры Брянска получили незаконные спецпропуска, разрешающие осуществлять розничную торговлю в условиях пандемии коронавируса. В их выдаче заподозрили главу администрации Советского района города. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Режим повышенной готовности действует в Брянской области с 17 марта. Незаконные разрешения на работу объектов розничной торговли были выданы в апреле. Сделав это, чиновник нарушил Указ Президента РФ
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Советского района города Брянска по факту злоупотребления им своими должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ)», — отмечается в сообщении пресс-службы СК РФ.
Нарушение выявили сотрудники регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Следствие устанавливает подробности преступления.
По данным официальных источников главой администрации Советского района города Брянска является Алексей Николаевич Колесников.
Ранее администрация Новороссийска прокомментировала фотографию людей в защитных костюмах на городском пляже. Автор снимка полагал, что так «дезинфицровали гальку».
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