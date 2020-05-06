Брянского чиновника заподозрили в махинациях в период пандемии

Некоторые коммерческие структуры Брянска получили незаконные спецпропуска, разрешающие осуществлять розничную торговлю в условиях пандемии коронавируса. В их выдаче заподозрили главу администрации Советского района города. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Режим повышенной готовности действует в Брянской области с 17 марта. Незаконные разрешения на работу объектов розничной торговли были выданы в апреле. Сделав это, чиновник нарушил Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», отметили в Следственном комитете.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Советского района города Брянска по факту злоупотребления им своими должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ)», — отмечается в сообщении пресс-службы СК РФ.

Нарушение выявили сотрудники регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Следствие устанавливает подробности преступления.

По данным официальных источников главой администрации Советского района города Брянска является Алексей Николаевич Колесников.

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