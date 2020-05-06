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Россияне закупились парацетамолом, но используют его неправильно

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Россияне массово закупились парацетамолом, но, к сожалению, неправильно его принимают, говорят медики. С началом пандемии в России резко вырос спрос на антисептики, медицинские маски, а также на парацетамол.

Парацетамол — это анальгетик-антисептик, оказывающий обезболивающее, жаропонижающее и некоторое противовоспалительное действие. При коронавирусе его обычно используют для снижения высокой температуры.

Продажи парацетамола в России с 16 по 29 марта выросли более чем в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года. Согласно официальной статистике, в 2020 году в России было продано почти 10 миллионов упаковок парацетамола, тогда как в 2019-м — 2,3 миллиона.

Медики отмечают, что иметь в аптечке анальгетик можно, но нужно правильно его использовать. По мнению врачей, большинство принимает препарат без особой нужды.

При коронавирусе парацетамол поможет лишь сбить температуру и облегчить болевые симптомы. Однако при температуре тела ниже 38—38,5 °С парацетамол применять не рекомендуется: в это время организм вырабатывает противовоспалительные белки, — рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа.

Как показывает статистика, россияне, боясь за здоровье в период эпидемии, начинают самолечение при первых незначительных признаках ОРВИ.

Помимо приема парацетамола при низкой температуре, люди часто используют препарат для лечения головной боли. По мнению врачей, парацетамол — не лучший препарат для устранения такой боли.

Дело в том, что поначалу голова будет болеть меньше, но если вы используете парацетамол регулярно при головной боли, то у организма возникнет привыкание и с каждым разом вам потребуется увеличенная доза. А избыток парацетамола в организме негативно сказывается на здоровье.

Среди опасных последствий передозировки и регулярного приема лекарства оказались тромбозы, аллергия, а также ухудшение функций печени.

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