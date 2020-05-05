Беременная москвичка потеряла память после падения на нее дерева
- 05 мая 2020, 21:43
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате удара молнии на гулявшую с ребенком и собакой беременную москвичку рухнуло дерево.
Инцидент произошел на Ленинском проспекте.
Как стало известно РЕН ТВ, крупная ветка от сломанного дерева упала женщине на голову, в результате чего она потеряла сознание.
Гулявший с матерью ребенок позвал на помощь прохожих.
Сейчас пострадавшая находится в больнице. По предварительным данным, из-за полученной травмы москвичка частично потеряла память. Она не в состоянии вспомнить некоторых обстоятельств своей жизни, сообщает телеканал.
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