Беременная москвичка потеряла память после падения на нее дерева

В результате удара молнии на гулявшую с ребенком и собакой беременную москвичку рухнуло дерево.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте.

Как стало известно РЕН ТВ, крупная ветка от сломанного дерева упала женщине на голову, в результате чего она потеряла сознание.

Гулявший с матерью ребенок позвал на помощь прохожих.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. По предварительным данным, из-за полученной травмы москвичка частично потеряла память. Она не в состоянии вспомнить некоторых обстоятельств своей жизни, сообщает телеканал.