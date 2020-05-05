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Беременная москвичка потеряла память после падения на нее дерева

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

В результате удара молнии на гулявшую с ребенком и собакой беременную москвичку рухнуло дерево.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте.

Как стало известно РЕН ТВ, крупная ветка от сломанного дерева упала женщине на голову, в результате чего она потеряла сознание.

Гулявший с матерью ребенок позвал на помощь прохожих.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. По предварительным данным, из-за полученной травмы москвичка частично потеряла память. Она не в состоянии вспомнить некоторых обстоятельств своей жизни, сообщает телеканал.

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