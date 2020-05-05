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Ловля змеи в московской квартире попала на видео

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

В столичном районе Коньково змея заползла в квартиру на первом этаже жилого дома.

Как сообщает Mash, змея длиной полметра и необычного окраса проникла через вентиляцию прямо на кухню на глазах ужинающих жильцов.

Семейство поспешно перебралось в прихожую и оставило змею запертой в одиночестве. В итоге рептилия забилась под холодильник и стала громко оттуда шипеть в ответ на любой шорох, пишет ">паблик.

Приехавшие на место спасатели принялись извлекать непрошенную гостью из ее убежища. Этот процесс был запечатлен на видео.

По предварительным данным, змейкой оказался южноамериканский маисовый полоз, сбежавший от соседей.

Ранее сообщалось, что в московском районе Хамовники хозяева квартиры обнаружили черную с желтыми полосками змею примерно в метр длиной.

«Ридус» также писал о том, что в квартиру многодетной семьи в Перми через унитаз пролез полутораметровый питон.

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