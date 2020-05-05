На двух месторождениях в Тюменской области COVID-19 выявлен у 53 работников

У 53 работников на двух нефтегазовых месторождениях в Уватском районе Тюменской области подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.

В постановлении главного санитарного врача региона, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора, сообщается, что в Тюменской области зарегистрировано 589 случаев заражения коронавирусом, из них 53 случая — на двух месторождениях.

В сообщении также отмечается, что вахтовиков обязали перед заездом на месторождение проходить карантин в обсерваторе и сдавать анализы на COVID-19.

По последним данным, в Тюменской области выявлено 589 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека, выздоровели 215. Показатель заражения в регионе составляет 38,8 случаев на 100 тысяч населения.

В России уже зарегистрировано 155 370 заболевших в 85 регионах. Число летальных исходов составляет 1 451, а выздоровевших — 19 865.

За последние сутки выявлено 10 102 новых случая заражения коронавирусом, 1 779 человек выздоровели, 95 — умерли. Суточная статистика в России продолжает оставаться примерно на одном уровне в течение последних трех дней.

В Москве за все время зарегистрировано 80 115 заражений и 816 смертей.