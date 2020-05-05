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В Самаре загорелись шесть частных жилых домов

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© МЧС России

© МЧС России

В Железнодорожном районе Самары вспыхнул сильный пожар на площади около 600 квадратных метров.

На улице Пестеля в поселке Шмидта огонь охватил шесть частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

По словам собеседника агентства, объявлена повышенная сложность пожара. В его ликвидации задействованы 69 человек и 14 единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило в 16.59 (15.59 мск).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, в 17:24 мск пожар был локализован на площади 700 кв. метров. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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