В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
- 05 мая 2020, 17:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Железнодорожном районе Самары вспыхнул сильный пожар на площади около 600 квадратных метров.
На улице Пестеля в поселке Шмидта огонь охватил шесть частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
По словам собеседника агентства, объявлена повышенная сложность пожара. В его ликвидации задействованы 69 человек и 14 единиц техники.
Сообщение о возгорании поступило в 16.59 (15.59 мск).
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, в 17:24 мск пожар был локализован на площади 700 кв. метров. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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