Лукашенко предложил показать минский парад Победы по российскому ТВ
- 05 мая 2020, 16:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал свое пожелание, чтобы россияне смогли посмотреть по ТВ парад Победы, который состоится в Минске 9 мая.
«Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам, — цитирует белорусского лидера „Интерфакс“. — Это же наши родные братья».
Лукашенко также предположил, что некоторые из приглашенных в Минск на торжество глав государств не приедут, чтобы не нарушать собственные ограничения, пишет агентство.
Ранее сообщалось, что белорусские власти не стали в условиях пандемии коронавирусной инфекции отменять парад Победы 9 мая, хотя на этом настаивают в ВОЗ. Однако Лукашенко уверяет, что парад на здоровье людей не повлияет. Более того, он пригласил «глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск» на это торжество.
Лукашенко также анонсировал свой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
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