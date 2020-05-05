Лукашенко предложил показать минский парад Победы по российскому ТВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал свое пожелание, чтобы россияне смогли посмотреть по ТВ парад Победы, который состоится в Минске 9 мая.

«Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам, — цитирует белорусского лидера „Интерфакс“. — Это же наши родные братья».

Лукашенко также предположил, что некоторые из приглашенных в Минск на торжество глав государств не приедут, чтобы не нарушать собственные ограничения, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что белорусские власти не стали в условиях пандемии коронавирусной инфекции отменять парад Победы 9 мая, хотя на этом настаивают в ВОЗ. Однако Лукашенко уверяет, что парад на здоровье людей не повлияет. Более того, он пригласил «глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск» на это торжество.

Лукашенко также анонсировал свой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.