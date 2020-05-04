С помощью камер в Подмосковье выявили 150 водителей без цифровых пропусков
- 04 мая 2020, 21:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С 1 мая системы фотовидеофиксации выявили в Московской области 150 водителей без цифровых пропусков.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, на основании данных, полученных комплексами фотовидеофиксации, возбуждено 150 административных дел в отношении нарушителей режима самоизоляции.
Нарушителям направлены соответствующие уведомления, приводит РИА Новости слова замглавы ведомства Игоря Королева.
В министерстве напомнили, что с 1 мая электронные пропуска проверяют с помощью камер, а штраф за передвижение без пропуска составляет 5 тысяч рублей.
Всего в Подмосковье работают более 1,4 тысяч комплексов фотовидеофиксации.
По данным на 25 апреля, у 152 тысяч (8%) передвигавшихся по Москве автомобилистов не были оформлены пропуска.
Напомним, проверка цифровых пропусков в автоматическом режиме проводится для москвичей с 22 апреля.
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