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С помощью камер в Подмосковье выявили 150 водителей без цифровых пропусков

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© Михаил Почуев/ТАСС

© Михаил Почуев/ТАСС

С 1 мая системы фотовидеофиксации выявили в Московской области 150 водителей без цифровых пропусков.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, на основании данных, полученных комплексами фотовидеофиксации, возбуждено 150 административных дел в отношении нарушителей режима самоизоляции.

Нарушителям направлены соответствующие уведомления, приводит РИА Новости слова замглавы ведомства Игоря Королева.

В министерстве напомнили, что с 1 мая электронные пропуска проверяют с помощью камер, а штраф за передвижение без пропуска составляет 5 тысяч рублей.

Всего в Подмосковье работают более 1,4 тысяч комплексов фотовидеофиксации.

По данным на 25 апреля, у 152 тысяч (8%) передвигавшихся по Москве автомобилистов не были оформлены пропуска.

Напомним, проверка цифровых пропусков в автоматическом режиме проводится для москвичей с 22 апреля.

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