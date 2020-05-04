Считавшийся погибшим немецкий футболист найден живым спустя годы

Бывший защитник немецкого футбольного клуба «Шальке 04» Хианник Камба, считавшийся погибшим в 2016 году, найден живым, сообщает Bild.

По данным издания, 33-летний Камба, якобы разбившийся в автокатастрофе, проживает в настоящее время со своей семьей в немецком регионе Рур.

Предположительно, футболист мог инсценировать свою смерть ради получения страховки.

Местная прокуратура проводит расследование в отношении жены Камбы, которую подозревают в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.

Хианник Камба известен как воспитанник «Шальке 04» и игрок молодежной команды. С 2008-го до 2015-го он выступал за клубы низших дивизионов Германии.

Ранее сообщалось, что 43-летний житель Кронштадта, которого мать кремировала и похоронила, вернулся домой живым.

«Ридус» также писал о том, что жителя Курганской области приговорили к пяти годам лишения свободы за то, что он инсценировал свою смерть с целью получения выплат в страховых компаниях.

