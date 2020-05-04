найти ×
   
  • USD
    72.73
  • EUR
    79.12
СохранитьСохранено0
×

101570

Сотрудник подмосковного СК задержал вооруженного грабителя в магазине

Small f1a6d446e0
© mosobl.sledcom.ru

© mosobl.sledcom.ru

Попытку ограбления магазина на Мадонской улице в Орехово-Зуево пресек водитель машины ПКЛ Управления криминалистики ГСУ СК РФ по Московской области Евгений Сальников.

Находясь неподалеку, он стал очевидцем того, как злоумышленник в маске и с ножом вбежал в двери магазина.

Моментально проследовав за злоумышленником, водитель увидел, что тот уже стоит за кассой. В итоге сотруднику СК удалось предотвратить ограбление и обезвредить грабителя. Тот в свою очередь оказал активное сопротивление и нанес Сальникову режущие ранения в область лица, рук и груди, сообщается на сайте областного главка СК.

Видео, запечатлевшее попытку ограбления и задержание, опубликовал телеканал «360».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине
34028807читать позжечитаю позже
Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
24085852читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет

Запрягли ездового человека.

38241056читать позжечитаю позже

Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети13 декабря 2019

Особенно в восторге от него дети.

39529141читать позжечитаю позже