Сотрудник подмосковного СК задержал вооруженного грабителя в магазине

Попытку ограбления магазина на Мадонской улице в Орехово-Зуево пресек водитель машины ПКЛ Управления криминалистики ГСУ СК РФ по Московской области Евгений Сальников.

Находясь неподалеку, он стал очевидцем того, как злоумышленник в маске и с ножом вбежал в двери магазина.

Моментально проследовав за злоумышленником, водитель увидел, что тот уже стоит за кассой. В итоге сотруднику СК удалось предотвратить ограбление и обезвредить грабителя. Тот в свою очередь оказал активное сопротивление и нанес Сальникову режущие ранения в область лица, рук и груди, сообщается на сайте областного главка СК.

Видео, запечатлевшее попытку ограбления и задержание, опубликовал телеканал «360».