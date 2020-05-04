Сотрудник подмосковного СК задержал вооруженного грабителя в магазине
- 04 мая 2020, 20:19
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Попытку ограбления магазина на Мадонской улице в Орехово-Зуево пресек водитель машины ПКЛ Управления криминалистики ГСУ СК РФ по Московской области Евгений Сальников.
Находясь неподалеку, он стал очевидцем того, как злоумышленник в маске и с ножом вбежал в двери магазина.
Моментально проследовав за злоумышленником, водитель увидел, что тот уже стоит за кассой. В итоге сотруднику СК удалось предотвратить ограбление и обезвредить грабителя. Тот в свою очередь оказал активное сопротивление и нанес Сальникову режущие ранения в область лица, рук и груди, сообщается на сайте областного главка СК.
Видео, запечатлевшее попытку ограбления и задержание, опубликовал телеканал «360».
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