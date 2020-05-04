В Тюмени нашли пропавшего 15 лет назад солдата

Военные следователи разыскали в Тюмени 35-летнего мужчину, который совершил побег из местной военной части 15 лет назад.

Все эти годы уроженец Магадана Евгений Южанин скрывался в Тюменской и Свердловской областях и подрабатывал случайными заработками, сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Тюменскому гарнизону ЦВО.

«Уважительных причин для совершения самовольного оставления части не имел», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что после побега рядового в декабре 2004 года, его никто больше не видел. Родственники тоже не знали о местонахождении Южанина.

Хотя уголовное дело в отношении Южанина было прекращено 30 апреля 2020 года, в ведомстве отметили, что избежать ответственности за самовольное оставление части военнослужащий может, только если он пошел на это из-за тяжелого состояния здоровья, смерти близкого человека и «иных неблагоприятных жизненных ситуаций».

Ранее «Ридус» писал о том, что 3 января солдат срочной службы из Челябинской области Артур Хакимов военнослужащий самовольно покинул воинскую часть 54009 в селе Большая Тура Забайкальского края, оставив матери сообщение: «Прости, я непутевый сын». Спустя три дня он был найден живым.