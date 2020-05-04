Более 700 таксистов в Москве возили клиентов с аннулированными пропусками

В столице выявили 731 таксиста, которые перевозили пассажиров с аннулированными пропусками.

В беседе с изданием «Подъём» глава Дептранса Максим Ликсутов заявил, что агрегаторы попросят прекратить сотрудничество с нарушителями.

По словам Ликсутова, нарушившие правила водители подвергли риску москвичей, так как перевозили инфицированных коронавирусом.

Он добавил, что таксисты стали проверять пропуска пассажиров лишь после того, как Дептранс стал обращаться к таксопаркам с просьбой не работать с такими водителями. «Первую неделю, после 15 апреля, пропуска проверяли всего 20% таксистов, сейчас эта цифра уже намного более оптимистичная», — сказал Ликсутов в интервью.

Глава Дептранса напомнил, что таксист обязан внести номер пропуска в «Помощник Москвы», после чего ЦОДД сверяет номера с фактами проверки пропусков. В том случае если количество сверок и поездок не совпадает, проводится проверка.

Ликсутов также рассказал, что было много случаев, когда водитель убеждался в том, что пропуск клиента аннулирован из-за болезни, но не отказывался его везти. Тем самым водитель подвергал опасности себя и других пассажиров.

Напомним, что пропуск в период самоизоляции требуется получать всем москвичам и жителям Подмосковья для передвижения на любом виде транспорта.

Недавно «Ридус» рассказывал о том, что в Москве девушка закатила скандал водителю «Яндекс.Такси», который отказался везти ее без действующего цифрового пропуска. В результате между пассажиркой и таксистом возник конфликт, дошедший до рукопашной.