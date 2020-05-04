Более 700 таксистов в Москве возили клиентов с аннулированными пропусками
- 04 мая 2020, 17:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В столице выявили 731 таксиста, которые перевозили пассажиров с аннулированными пропусками.
В беседе с изданием «Подъём» глава Дептранса Максим Ликсутов заявил, что агрегаторы попросят прекратить сотрудничество с нарушителями.
По словам Ликсутова, нарушившие правила водители подвергли риску москвичей, так как перевозили инфицированных коронавирусом.
Он добавил, что таксисты стали проверять пропуска пассажиров лишь после того, как Дептранс стал обращаться к таксопаркам с просьбой не работать с такими водителями. «Первую неделю, после 15 апреля, пропуска проверяли всего 20% таксистов, сейчас эта цифра уже намного более оптимистичная», — сказал Ликсутов в интервью.
Глава Дептранса напомнил, что таксист обязан внести номер пропуска в «Помощник Москвы», после чего ЦОДД сверяет номера с фактами проверки пропусков. В том случае если количество сверок и поездок не совпадает, проводится проверка.
Ликсутов также рассказал, что было много случаев, когда водитель убеждался в том, что пропуск клиента аннулирован из-за болезни, но не отказывался его везти. Тем самым водитель подвергал опасности себя и других пассажиров.
Напомним, что пропуск в период самоизоляции требуется получать всем москвичам и жителям Подмосковья для передвижения на любом виде транспорта.
Недавно «Ридус» рассказывал о том, что в Москве девушка закатила скандал водителю «Яндекс.Такси», который отказался везти ее без действующего цифрового пропуска. В результате между пассажиркой и таксистом возник конфликт, дошедший до рукопашной.
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