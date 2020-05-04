найти ×
   
  • USD
    72.73
  • EUR
    79.12
СохранитьСохранено0
×

006229

СМИ: русскоговорящий хакер продал данные 500 тысяч аккаунтов Zoom

Small f1a6d446e0
© Facebook.com

© Facebook.com

Компания по кибербезопасности Cyble купила в даркнете более полумиллиона взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom.

Как сообщает The Sunday Times, эти данные были проданы через мессенджер Telegram русскоговорящим хакером.

Каждый из аккаунтов был выставлен на продажу по цене один пенс за штуку. Покупатель получал логин, пароль и электронный адрес пользователя, а также ссылки на конференции и пароли для них, пишет издание.

Cyble подтвердила, что часть похищенных данных принадлежала реальным пользователям, в том числе клиентам компании.

Как ранее писал «Ридус», в условиях пандемии коронавирусной инфекции популярность сервиса видеоконференций Zoom достигла небывалых показателей, несмотря на скандалы вокруг безответственного подхода сервиса к приватности пользователей. Только за последние три недели апреля ежедневная аудитория Zoom выросла вдвое, составив 300 миллионов пользователей.

Отмечается, что фактически отсутствующая защита персональных данных не помешала стать Zoom натуральным цифровым феноменом. Первый вице-президент группы компаний InfoWatch Рустем Хайретдинов отметил в интервью «Ридусу», что халатность Zoom по части обеспечения безопасности пользовательских данных — это не баг, а фича сервиса. По его мнению, в большинстве случаев пользователи предпочтут удобство и простоту сервиса безопасности личных данных.

В то же время крупные компании, в том числе Google, а также госучреждения разных стран уже отказались от использования сервиса из соображений безопасности. Более того, в марте 2020 года в отношении Zoom был подан первый иск по обвинению в незаконном разглашении личной информации.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
100212116читать позжечитаю позже
Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
24085852читать позжечитаю позже

главное


Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-7033116читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

49113582читать позжечитаю позже