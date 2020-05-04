СМИ: русскоговорящий хакер продал данные 500 тысяч аккаунтов Zoom

Компания по кибербезопасности Cyble купила в даркнете более полумиллиона взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom.

Как сообщает The Sunday Times, эти данные были проданы через мессенджер Telegram русскоговорящим хакером.

Каждый из аккаунтов был выставлен на продажу по цене один пенс за штуку. Покупатель получал логин, пароль и электронный адрес пользователя, а также ссылки на конференции и пароли для них, пишет издание.

Cyble подтвердила, что часть похищенных данных принадлежала реальным пользователям, в том числе клиентам компании.

Как ранее писал «Ридус», в условиях пандемии коронавирусной инфекции популярность сервиса видеоконференций Zoom достигла небывалых показателей, несмотря на скандалы вокруг безответственного подхода сервиса к приватности пользователей. Только за последние три недели апреля ежедневная аудитория Zoom выросла вдвое, составив 300 миллионов пользователей.

Отмечается, что фактически отсутствующая защита персональных данных не помешала стать Zoom натуральным цифровым феноменом. Первый вице-президент группы компаний InfoWatch Рустем Хайретдинов отметил в интервью «Ридусу», что халатность Zoom по части обеспечения безопасности пользовательских данных — это не баг, а фича сервиса. По его мнению, в большинстве случаев пользователи предпочтут удобство и простоту сервиса безопасности личных данных.

В то же время крупные компании, в том числе Google, а также госучреждения разных стран уже отказались от использования сервиса из соображений безопасности. Более того, в марте 2020 года в отношении Zoom был подан первый иск по обвинению в незаконном разглашении личной информации.