Эксперт ВОЗ: «Вакцина от коронавируса может и не появиться»

Эксперт Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Доктор Дэвид Набарро заявил в интервью, что не стоит надеяться на быстрое появление вакцины, так как ее создание оказалось не таким простым, как ожидалось.

Доктор заявил, что некоторые вирусы не имеют вакцины. В докладе указывалось, что некоторые вакцины находятся на стадии испытаний, и некоторые эксперты настроены оптимистично из-за того, что коронавирус, как известно, не мутирует быстрыми темпами.

Есть некоторые вирусы, против которых у нас до сих пор нет вакцин. Мы не можем сделать абсолютное предположение, что вакцина вообще появится, или если она появится, то пройдет ли она все тесты эффективности и безопасности. Скорее всего, всем нам придется переболеть коронавирусом еще до того, как вакцина появится, — говорит Набарро.

Центр по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты недавно предположил, что COVID-19 задержится в мире в течение следующих двух лет, и страны должны быть готовы к периодическим вспышкам. В докладе говорится, что сдерживание будет настолько сложным, отчасти из-за того, что много инфицированных находятся в бессимптомном состоянии.

Широко распространено мнение, что без доказанного лечения и вакцины правительства будут вынуждены ограничивать социальное взаимодействие, то есть самоизоляция продлится еще на несколько месяцев. Коронавирус считается очень заразным и наиболее опасным для пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями.

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сказал на брифинге для прессы по коронавирусу в начале прошлого месяца, что мир, возможно, никогда не вернется к нормальному состоянию, которое было до вспышки болезни.