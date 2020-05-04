Освобожденные от карантина страны возвращаются к прежней жизни

В то время как миллионы людей уже «освободились» от оков самоизоляции и успели насладиться весенним солнцем, некоторые из самых густонаселенных стран мира сообщили о новых пиках инфекций в воскресенье, включая Индию, в которой наблюдался самый большой однодневный скачок.

Индия сообщила о более чем 2600 новых инфекций. А в России число новых случаев заболевания коронавирусом впервые превысило 10 тысяч. Подтвержденное число погибших в Британии поднялось почти до уровня Италии.

Соединенные Штаты продолжают регистрировать десятки тысяч новых инфекций каждый день, а в субботу сообщалось о более чем 1400 новых смертях. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что вторая волна инфекций может ударить, если тестирование не будет широко организовано после ослабления карантина.

Но давление, направленное на возобновление экономического роста, продолжает нарастать после того, как многонедельная остановка бизнеса во всем мире привела к самому глубокому спаду мировой экономики с 1930-х годов и уничтожила миллионы рабочих мест.

Китай, который сообщил только о двух новых случаях заболевания, наблюдал всплеск посетителей вновь открывшихся туристических объектов после того, как внутренние ограничения на поездки были ослаблены в преддверии пятидневных выходных, которые начнется во вторник.

Почти 1,7 миллиона человек посетили пекинские парки в первые два дня праздника, а главные туристические места Шанхая приветствовали более 1 миллиона посетителей, сообщают китайские СМИ. Многие места ограничивали ежедневных посетителей до 30% от вместимости.

Тем временем итальянцы отсчитывали часы до открытия в понедельник новых парков и скверов. Благодаря солнечному свету и теплым температурам по всей стране многие люди выходили на улицу, гуляли по улицам и болтали на тротуарах.

Несмотря на послабления, итальянцам все равно придется держаться на расстоянии метра друг от друга. Пикники не допускаются, а детские площадки остаются закрытыми.

На выходных в России число инфекций было почти в два раза больше новых случаев, зарегистрированных неделю назад. Более половины новых случаев заболевания в России произошло в Москве, где растет беспокойстов по поводу того, будут ли переполнены столичные медицинские учреждения.

Российский эпидемиолог Александр Гинцбург сообщил агентству «Интерфакс», что резкий рост заболеваемости отражает возросшее тестирование, которое удвоилось за последние 10 дней, и не указывает на углубление пандемии.

Всего в России зарегистрировано 1 280 случаев смерти от вируса среди 134 000 случаев инфицирования, что, по мнению многих медицинских экспертов, не соответствует истинным масштабам его вспышки.