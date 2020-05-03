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Составлен рейтинг стоимости футбольных клубов после снижения цен на игроков

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© AP/TASS

© AP/TASS

Пересчитав стоимость игроков на фоне финансового кризиса из-за пандемии коронавируса, портал Transfermarkt составил топ-50 самых дорогих футбольных клубов в мире.

После снижения трансферных цен на футболистов единственной командой, стоимость которой в новых реалиях превышает 1 миллиард евро, стал английский «Манчестер Сити» (1,02 млрд евро).

В тройке лидеров также оказались английский «Ливерпуль» (967 млн евро) и испанский «Реал» (888,5 млн евро).

Четвертое место заняла испанская «Барселона» (852,7 млн евро), а первую пятерку замкнул французский «Пари Сен-Жермен» (843,7 млн евро).

Кроме того, в десятку вошли немецкая «Бавария» (756,6 млн евро), испанский «Атлетико» (709 млн евро), а также английские клубы «Тоттенхэм» (699 млн евро), «Челси» (679,9 млн евро) и «Манчестер Юнайтед» (646,7 млн евро).

Российских клубов в топ-50 не оказалось.

Полностью рейтинг опубликован на странице портала в Instagram.

Ранее был составлен рейтинг самых преданных одному клубу футболистов Европы, а также рейтинг лучших футболистов XXI века.

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