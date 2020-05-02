В Москве за сутки умерли еще 34 человека с коронавирусом

В столице за сутки скончались еще 34 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, сообщает оперативный штаб.

Отмечается, что у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В итоге общее число умерших с коронавирусом в Москве выросло до 729.

По данным на утро 2 мая, в России было зарегистрировано 124 054 случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов составляло 1222.