В Москве за сутки умерли еще 34 человека с коронавирусом
- 02 мая 2020, 22:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В столице за сутки скончались еще 34 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, сообщает оперативный штаб.
Отмечается, что у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
В итоге общее число умерших с коронавирусом в Москве выросло до 729.
По данным на утро 2 мая, в России было зарегистрировано 124 054 случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов составляло 1222.
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