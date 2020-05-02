Двое детей разбились насмерть в Москве, выпав из окна 11-го этажа
- 02 мая 2020, 19:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мальчики 2009 и 2011 года рождения разбились насмерть при падении с высоты.
Инцидент произошел вечером 2 мая на улице Талалихина в Москве, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.
Как стало известно РЕН ТВ, школьники выпали из окна 11-го этажа.
По предварительным данным, дети находились в квартире с бабушкой и дедушкой. Причиной трагедии мог стать несчастный случай.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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