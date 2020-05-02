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Двое детей разбились насмерть в Москве, выпав из окна 11-го этажа

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© flickr.com

© flickr.com

Мальчики 2009 и 2011 года рождения разбились насмерть при падении с высоты.

Инцидент произошел вечером 2 мая на улице Талалихина в Москве, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Как стало известно РЕН ТВ, школьники выпали из окна 11-го этажа.

По предварительным данным, дети находились в квартире с бабушкой и дедушкой. Причиной трагедии мог стать несчастный случай.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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