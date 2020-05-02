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Собянин назвал число столичных медиков, инфицированных COVID-19

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

У 25 тысяч медицинских работников Москвы были взяты анализы на антитела к коронавирусу.

Наличие их в крови подтвердилось у 2 тысяч человек, около тысячи из них еще болеют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Примерно у двух тысяч выявили антитела, которые говорят о том, что человек переболел уже», — цитирует градоначальника РЕН ТВ.

По его словам, эти данные служат подтверждением тому, что медики действительно находятся в зоне риска.

Собянин также напомнил, что президент РФ Владимир Путин определил доплату врачам в размере 80 тысяч рублей, а поскольку ранее в Москве была определена доплата в 70 тысяч, общая сумма надбавки составит 150 тысяч рублей.

Кроме того, мэр отметил, что в столице повысили тариф ОМС на лечение коронавируса, отмечает ТАСС.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве с 30 апреля в два раза увеличилось количество тестирований на наличие коронавирусной инфекции. Таких результатов удалось достичь благодаря увеличению мощности федеральных лабораторий: расширены возможности московских лабораторий, а еще к тестированию подключились частные лаборатории.

В Москве за последние сутки выявлено рекордное количество заразившихся коронавирусом — 5358 человек. Это значительно превышает показатели прошлой недели, колебавшиеся вокруг отметки в 3 тысячи заболевших.

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