Очередям из скорых у московских больниц нашлось объяснение
- 02 мая 2020, 15:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Машины скорой помощи скапливаются у столичных клиник из-за специального алгоритма приема больных, сообщил главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.
По его словам, прием пациентов с коронавирусом отличается от стандартного.
«Это обязательный шлюз, это обязательная обработка персонала в этом шлюзе скорой помощи, что естественно несколько замедляет прием доставляемых пациентов», — приводит РИА Новости слова Плавунова, сказанные им в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4».
Ситуация осложняется, когда к приемному отделению подъезжают сразу несколько бригад, добавил врач.
Ранее в Депздраве объяснили, что причиной возникновения очередей из машин скорой помощи стало неравномерное появление свободных мест в городских больницах.
В Сети было опубликовано видео, запечатлевшее очередь из скорых перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках.
Войти через социальные сети: