Очередям из скорых у московских больниц нашлось объяснение

Машины скорой помощи скапливаются у столичных клиник из-за специального алгоритма приема больных, сообщил главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

По его словам, прием пациентов с коронавирусом отличается от стандартного.

«Это обязательный шлюз, это обязательная обработка персонала в этом шлюзе скорой помощи, что естественно несколько замедляет прием доставляемых пациентов», — приводит РИА Новости слова Плавунова, сказанные им в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4».

Ситуация осложняется, когда к приемному отделению подъезжают сразу несколько бригад, добавил врач.

Ранее в Депздраве объяснили, что причиной возникновения очередей из машин скорой помощи стало неравномерное появление свободных мест в городских больницах.

В Сети было опубликовано видео, запечатлевшее очередь из скорых перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках.