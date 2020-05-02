Москва выбилась в мировые лидеры по тестированию на коронавирус

В Москве с 30 апреля в два раза увеличилось количество тестирований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Таких результатов удалось достичь благодаря увеличению мощности федеральных лабораторий: расширены возможности московских лабораторий, а еще к тестированию подключились частные лаборатории.

Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в два раза — до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки, — утверждает Собянин.

Также с 30 апреля возраста мощность референс-центров, где проверяют результаты тестов на коронавирус.

«Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела», — заявил мэр.



Таким образом, по словам Сергея Собянина, в Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость вируса. По данному показателю столица выбилась в мировые лидеры.

Согласно результатам скрининговых исследований, коронавирусом заразились около 2% населения Москвы, то есть более 250 тысяч человек, включая тех, у кого наличие инфекции подтверждено официально. «Это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией», — заключил градоначальник.

В Москве за последние сутки выявлено рекордное количество заразившихся коронавирусом — 5358 человек. Это значительно превышает показатели прошлой недели, колебавшиеся вокруг отметки в 3 тысячи заболевших.

