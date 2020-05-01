Экс-игрок «Спартака» рассказал о своих мытарствах за границей

Ради возвращения в Россию бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА и сдал квартиру.

Однако в итоге он лишился возможности попасть на родину в связи с пандемией коронавируса.

О своих мытарствах за границей футболист рассказал в Instagram.

По его словам, он согласился расторгнуть контракт с ЦСКА после того, как у болгарского клуба возникли финансовые трудности, вызванные ситуацией с COVID-19. Единственным условием была возможность возвращения в Россию в условиях закрытия границ.

Узнав о вывозном рейсе, организованном правительством Болгарии по маршруту София-Москва-София, 25-летний Давыдов купил билет, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но за два дня до рейса, намеченного на 2 мая, стало известно, что МИД РФ отказался принимать российских граждан. «Болгарский самолет полетит пустой», — написал футболист.

Давыдов добавил, что в итоге остался без контракта, жилья, тренировок и дохода.

Как сообщил ТАСС посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров, вывозных рейсов из Болгарии пока нет, а полет в Москву 2 мая — это частный коммерческий рейс, организованный болгарской компанией Bulgaria Air. «Он летит в Москву пустым, так как российский аэропорт ограничил прием пассажиров из-за рубежа до 500, и на данный момент его возможности исчерпаны», — объяснил дипломат.



Как писал ранее «Ридус», 30 апреля на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне, которые не могут покинуть зарубежные страны, получат от властей РФ дополнительную финансовую поддержку.

Напомним, 4 апреля кабмин утвердил порядок помощи россиянам, которым карантинные меры мешают вернуться в страну. Если у гражданина есть обратные билеты на дату от 16 марта до 31 мая, ему нужно заполнить специальную форму на сайте госуслуг, чтобы получить средства к существованию и оформить заявку на вывозной рейс. Информация о заявителе направляется в МВД и МИД, после чего решение об оказании помощи будет принято в течение суток.

Первый транш финансовой помощи, который правительство России выделило застрявшим соотечественникам еще 3 апреля, составил 500 миллионов рублей.