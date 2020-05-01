найти ×
   
  • USD
    72.73
  • EUR
    79.12
СохранитьСохранено0
×

203141

Школьникам Перми показали порно на дистанционном уроке

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

По факту показа порноролика во время дистанционного занятия пермских школьников в настоящее время проводится доследственная проверка, сообщает на сайте регионального СУ СК РФ.

Следствием предварительно установлено, что в апреле на дистанционном уроке географии неизвестный несанкционированно подключился к занятию в интернете и показал ученикам пермской школы материал порнографического содержания.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, за последнее время аналогичные инциденты были зафиксированы в Южно-Сахалинске, Екатеринбурге и Москве.

«Ридус» рассказывал о подобных происшествиях в Калуге и Саратове.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Советы
10 способов необычно встретить Новый год
3711477читать позжечитаю позже
Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
38240895читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Уйдет ли коронавирус с летним теплом

Ученые отнеслись к таким предположениям скептически.

0012632читать позжечитаю позже

Космос
Астрономы впервые заглянули в «душу» межзвездной кометы21 апреля

Исследования показали, что 2I / Борисов могла образоваться у красного карлика.

304872читать позжечитаю позже