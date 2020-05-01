Школьникам Перми показали порно на дистанционном уроке

По факту показа порноролика во время дистанционного занятия пермских школьников в настоящее время проводится доследственная проверка, сообщает на сайте регионального СУ СК РФ.

Следствием предварительно установлено, что в апреле на дистанционном уроке географии неизвестный несанкционированно подключился к занятию в интернете и показал ученикам пермской школы материал порнографического содержания.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, за последнее время аналогичные инциденты были зафиксированы в Южно-Сахалинске, Екатеринбурге и Москве.

«Ридус» рассказывал о подобных происшествиях в Калуге и Саратове.