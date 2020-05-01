Школьникам Перми показали порно на дистанционном уроке
- 01 мая 2020, 20:39
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По факту показа порноролика во время дистанционного занятия пермских школьников в настоящее время проводится доследственная проверка, сообщает на сайте регионального СУ СК РФ.
Следствием предварительно установлено, что в апреле на дистанционном уроке географии неизвестный несанкционированно подключился к занятию в интернете и показал ученикам пермской школы материал порнографического содержания.
«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Как отмечает РИА Новости, за последнее время аналогичные инциденты были зафиксированы в Южно-Сахалинске, Екатеринбурге и Москве.
«Ридус» рассказывал о подобных происшествиях в Калуге и Саратове.
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