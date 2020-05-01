Разин сделал шокирующее заявление о дочери Кудрявцевой в ответ на иск

В ответ на судебный иск со стороны телеведущей Леры Кудрявцевой музыкальный продюсер Андрей Разин публично раскрыл «тайну рождения» ее дочери Марии от брака с хоккеистом Игорем Макаровым.

Разин заявил, что с удовольствием принял иск Кудрявцевой, в котором она потребовала выплатить ей компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей за оскорбления в свой адрес со стороны продюсера «Ласкового мая».

На этом он не успокоился и опубликовал в Instagram шокирующее заявление, касающееся ребенка Кудрявцевой. «У меня есть информация, что женщине, ставшей суррогатной матерью ее дочери, Лера не заплатила за эти услуги», — написал он.

Не приведя никаких доказательств, Разин заверил, что эта женщина выразила готовность принять участие в судебном процессе и потребовать от Кудрявцевой обещанную сумму.

Как писал ранее «Ридус», Кудрявцева родила дочку от хоккеиста Игоря Макарова в возрасте 47 лет. После родов она написала в своей соцсети: «Смиритесь, я родила сама», чтобы исключить все слухи о суррогатном материнстве. Почти одновременно Кудрявцева стала и бабушкой. У старшего сына телезвезды Жана родился сын.

Напомним, в начале 90-х Кудрявцева недолгое время была замужем за барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. С тех пор Разин не устает намекать, что ему известны шокирующие подробности ее жизни и периодически выступает с «разоблачениями». После того как в феврале продюсер написал, что Лера 90-е годы была эскортницей, телеведущая пообещала подать на него в суд. И наконец сделала это.

Как отмечает ФАН, Кудрявцева трижды была замужем. Ее вторым супругом был бизнесмен Матвей Морозов, после развода с которым она встречалась с певцом Сергеем Лазаревым. Свой третий брак она заключила с хоккеистом Игорем Макаровым. Их дочь Мария родилась в августе 2018 года. В интервью Кудрявцева признавалась, что очень хотела второго ребенка и перенесла несколько попыток ЭКО.