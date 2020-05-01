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Число ДТП в Москве выросло в два раза по сравнению с 2019 годом

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© Twitter.com

© Twitter.com

За последнюю неделю количество автомобильных аварий в Москве увеличилось вдвое по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.

При этом рост числа ДТП произошел на фоне введенного в столице режима самоизоляции, благодаря которому на московских дорогах стало значительно свободнее.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) отмечает в своем Twitter, что виной всему — превышение скоростного режима.

«Машин в Москве стало меньше. И при этом за неделю в 2 раза больше погибших в ДТП, чем год назад», — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, свободные дороги заставляют водителей забыть об ограничениях скоростного режима.

Ранее сообщалось, что на время майских праздников ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нарушителей правил дорожного движения, в том числе пьяных водителей.

Как писал «Ридус», по итогам первого квартала 2020 года на российских дорогах на 27% снизилось количество смертей в ДТП с участием нетрезвых водителей.

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